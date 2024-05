Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,14 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, era in scadere…

- Indicii Bursei de Valori București (BVB) erau pe roșu total, joi, la 60 de minute dupa debutul tranzacțiilor, cu indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, in scadere cu 0,10 la suta. Indicele BET Plus, care arata evoluția celor mai lichide 43 de actiuni cotate, era in minus,…

- Indicii Bursei de Valori București (BVB) erau in creștere, in cvasimajoritate, miercuri, la 30 de minute de la deschiderea pieței. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat o creștere de 0,25 la suta, iar indicele BET Plus, care arata evoluția celor mai lichide…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,24 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- Sesiunea de tranzacții de joi, de la Bursa de Valori București, a inchis piața cu un rulaj total de peste 768.621.146 lei, la un volum total de 71.050.163, cereri și oferte. Tranzacțiile au avut oscilații reduse. Indicele BET, ce capteaza dinamica celor mai lichide douazeci de titluri ale BVB, a inchis…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oscilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoritate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 62 la suta. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat o…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, vineri, in ultima zi de tranzacții a saptamanii 6 – 10 aprilie, toți indicii au fost in creștere, dupa evoluții oscilante pe parcursul zilei. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inchis, in creștere cu 0,27…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 47,48 milioane de lei, respectiv 9,55 milioane de euro, informeaza Agerpres. Indicele principal BET a consemnat o apreciere de 0,75%, pana la 16.009,52 puncte,…