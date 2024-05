Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele saptamani, este o discutie destul de intensa despre cine poate sa […] The post Iohannis promite cedarea unui sistem Patriot catre Ucraina, dupa intalnirea cu Biden appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .