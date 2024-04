Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a accidentat la genunchi și a decis sa se retraga de la turneul din Portugalia. Aceasta competiție ar fi fost a doua la care participa romanca dupa suspendarea din cazul sau de dopaj, prima fiind Miami Open. Deși a primit un wild-card din partea organizatorilor și a acceptat sa participe…

- Simona Halep a declarat ca isi doreste mult sa primeasca wild card pentru turneul de la Roland Garros.„Sper si imi doresc wild card la Roland Garros. Imi doresc tare mult sa joc la RG, este turneul meu preferat”, a spus Halep intr-un interviu pentru Digi Sport.

- Simona Halep nu va juca pentru Romania in disputa cu Ucraina din Billie Jean King Cup, din cauza unor probleme medicale, dar va fi gata sa revina pe teren in ceva mai mult de o saptamana. Se pare ca sportiva noastra a acceptat un wild-card la turneul WTA 250 de la Rouen (Franta). Cel mai probabil, Simona…

- Simona Halep o infrunta pe Paula Badosa, diseara, iar o victorie ii poate aduce jucatoarei noastre primul premiu financiar dupa US Open 2022. Incep emoțiile pentru Simona, jucatoare care a primit un wildcard la Mastersul de la Miami, acolo unde va incerca sa obțina prima victorie in circuitul WTA, dupa…

- Simona Halep revine pe teren marți seara. Va juca cu Paula Badosa in primul tur de la Miami Open. Daca va caștiga acest meci, in runda a doua o va intalni pe Arina Sabalenka, conform europafm.ro. Simona a mai jucat de doua ori cu Paula Badosa. A castigat ambele confruntari din 2022. S-a impus in turul…

- Simona Halep revine pe terenul de tenis dupa ce TAS i-a redus considerabil suspendarea primita in scandalul de dopaj cu Roxadustat. Romanca a anunțat pe contul sau de Instagram ca va participa la WTA Miami, unde a primit un wildcard din partea organizatorilor.

- Aflata actualmente in Dubai, Simona Halep va reveni in tara, la Bucuresti, joi, 7 martie 2024, dupa cum a spus tatal sportivei din Constanta, Stere Halep.Acesta a dezvaluit ca, dupa verdictul de la TAS, prin care suspendarea de patru ani i a fost redusa la noua luni, drept pentru care are drept de joc…

- In perioada 6 martie - 17 martie are loc turneul de la Indian Wells, unde Halep nu mai poate evolua, dar ea poate fi prezenta la turneul de la Miami, programat in perioada 19-31 martie.Halep nu mai figureaza in clasamentul WTA, dupa ce a fost suspendata din 7 octombrie 2022. Insa ea poate beneficia…