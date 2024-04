Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat ca isi doreste mult sa primeasca wild card pentru turneul de la Roland Garros. Ea a precizat ca dupa primul sau meci la revenirea in circuit, cel cu Paula Badosa, de la Miami Open, s-a resimtit puternic.

- Simona Halep (32 de ani) a revenit in Romania dupa turneul WTA1000 de la Miami. Sportiva din Romania a vorbit despre evenimentele la care vrea sa participe in viitorul apropiat. Jocurile Olimpice reprezinta o ținta pentru sportiva, dar șansele sunt minime din cauza faptului ca nu se afla intr-o poziție…

- Sloane Stephens (31 de ani, locul 41 WTA) a dezvaluit ca „am plans o saptamana” dupa ce a pierdut finala Roland Garros 2018, 6-3, 4-6, 1-6 cu Simona Halep. Pe 9 iunie 2018, Simona Halep a caștigat primul ei turneu de Grand Slam. Jucatoarea din Romania s-a impus pe zgura din Paris, la Roland Garros,…

- Simona Halep a revenit in circuitul de tenis feminin WTA dupa un an și jumatate intr-un meci in cadrul Openului de la Miami, dar in care nu a reușit sa se impuna, din pacate, pierzand meciul in trei seturi in fața Paulei Badosa, scor final 6-1, 4-6, 3-6.

- Simona Halep isi pregatește revenirea pe teren la Miami, unde o va intalni pe spaniola Paula Badosa (73 WTA) in primul tur al turneului WTA. Turneul de la Miami va fi transmis in direct pe canalele Digi Sport in perioada 19-31 martie. Meciurile din turul intai se vor disputa incepand de marți, 19 martie,…

- Simona Halep (32 de ani) va lua parte in perioada urmatoare la turneul WTA de la Miami.Doar pentru participarea la turneul WTA de la Miami, care va putea fi urmarit in perioada 19-31 martie in direct la Digi Sport, Simona Halep va incasa o suma considerabila.Simona Halep a primit un wild card pentru…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, triplu campion de Mare Slem, va participa la turneul de tenis Tiriac Open ATP 250 care se va desfasura la Baza Sportiva Nastase/Marica din Capitala in perioada 14-21 aprilie. ''Dezvaluim al treilea jucator pentru ATP 250 Tiriac Open: Stan Wawrinka, triplu campion…

- Florinel Coman (25 de ani), extrema de la FCSB, nu s-a antrenat cu o zi inainte de meciul cu Farul, dupa cum a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. FCSB - Farul are loc luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1…