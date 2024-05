Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de joi din Saptamana Patimilor este de o deosebita importanța pentru creștini. Credincioșii merg in aceasta zi la Biserica pentru a se spovedi și a se impartași și participa la slujba celor 12 Evanghelii ale patimilor Mantuitorului.Totodata, aceasta zi este legata de multe obiceiuri și tradiții,…

- Miercurea Mare este o zi importanta de post și rugaciune din Saptamana Patimilor, cand creștinii au grija sa respecte anumite tradiții și obiceiuri. Aceasta zi amintește de momentul in care Maria Magdalena a spalat picioarele lui Iisus cu propriile lacrimi, in semn de caința și a fost transformata in…

- Miercurea Mare: Spalarea picioarelor, tradarea lui Iisus de catre Iuda și zi de post sever. Tradiții, obiceiuri și semnificații Miercurea Mare este o zi importanta in calendarul creștin ortodox și greco-catolic. Aceasta zi cade in Saptamana Patimilor și precede Vinerea Mare, fiind considerata una dintre…

- A inceput Saptamana Patimilor: Lunea Mare, ziua in care femeile incep curațenia de Paște. Semnificații, tradiții și obiceiuri A inceput Saptamana Patimilor. Credincioșii au intrat in Saptamana Patimilor. Este Lunea Mare din Saptamana Patimilor lui Iisus Hristos: Saptamana premergatoare Paștilor, Saptamana…

- Saptamana mare, numita si saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paste. Totodata, saptamana mare este saptamana deniilor, toate zilele acestei saptamani fiind considerate, inca de la inceputurile crestinismului, marete si sfinte si, chiar din seara de Florii,…

- FLORII 2024. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu este bine sa faci in 28 aprilie. La ce sunt folosite ramurile de salcie Sarbatoarea de Florii, prin care credincioșii sarbatoresc intrarea Domnului in Ierusalim, marcheaza o serie de obiceiuri, tradiții și superstiții legate de momentul din an și…

- Cand pica Floriile in 2024. Tradiții și obiceiuri. Suntem inca in Postul Paștelui, insa cei mai mulți credincioși se gandesc deja la Florii. Cand pica Floriile in 2024 și ce tradiții și obiceiuri sunt respectate odata cu aceasta sarbatoare? Pentru cei are nu știu, in Duminica Floriilor, comunitatea…

- A inceput Postul Paștelui Catolic 2024. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri. Ce este Miercurea Cenușii Postul Paștelui Catolic 2024. Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste…