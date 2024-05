Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cerul va avea innorari temporare si vor fi perioade cu averse, izolat insotite de descarcari electrice, in Crisana si Maramures, local in Banat si Transilvania si pe arii restranse in rest.Vantul va avea intensificari in majoritatea zonelor, cu viteze in general intre 45...55 km/h, iar in sudul…

- Astazi, valorile termice vor fi mai ridicate fața de intervalul anterior, astfel ca vremea va deveni calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, insa mai ales dupa-amiaza și seara, instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari, temporar accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari…

- Astazi, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, cu exceptia zonei de sud, unde local acestea vor fi in jurul celor specifice datei. Vor fi innorari si va ploua in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si Moldova, local in Muntenia si Dobrogea si izolat in Oltenia.La munte, mai ales…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca vremea se schimba in urmatoarele ore și in Capitala. Specialiștii prognozeaza intre 16 aprilie, ora 14.00, și 18 aprilie, ora 09.00, averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului.Marți, ora 14:00 - Miercuri, ora 09:00Vremea va fi…

- Aria ploilor se va extinde, astfel ca acestea se vor semnala in jumatatea nord-vestica a teritoriului și izolat in rest. Vor fi precipitatii mixte, spre seara, in Moldova și Transilvania. Cantitațile de apa vor depași pe alocuri 15 l/mp. Temperaturile maxime se vor situa intre 5 si 16 grade.In București,…

- Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi slabe pe arii restranse in Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat in rest, cu o probabilitatea mai mare in Crișana și Maramureș. Trecator, pe crestele montane vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vantul va sufla slab și moderat, pe spații…

- Astazi, regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori peste normele climatologice in cea mai mare parte a tarii; temperaturile maxime se vor incadra in general intre 7 si 15 grade. Va ploua slab pe arii restranse in Transilvania si Moldova si izolat in Banat, iar spre seara in Dobrogea si…

