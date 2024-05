Vremea 21 mai: Ploile și vijeliile continuă toată săptămâna. Ce zone sunt afectate astăzi Astazi, vremea se va incalzi , mai semnificativ in regiunile sudice, astfel incat valorile termice se vor situa peste mediile specifice datei in cea mai mare parte a tarii. Seara, in vestul si sud-vestul teritoriului, se vor semnala averse si descarcari electrice local in Banat si Oltenia.Cantitatile de apa vor depasi pe alocuri 10...15 l/mp si vor fi conditii de grindina. Vantul va sufla slab si moderat, local cu intensificari in Banat, Transilvania si Moldova, unde vor fi viteze in general de 55...65 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 20 si 29 de grade.***In Bucuresti,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, ploile se vor semnala local in Oltenia si pe arii restranse in Muntenia. In celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu innorari, indeosebi dupa-amiaza si seara, cand se vor semnala averse si descarcari electrice. Ploile vor avea si caracter torential, astfel in intervale scurte de timp, se…

- Vremea va fi rece in cea mai mare parte a țarii, deși temperaturile incep sa creasca ușor. Episodul de vreme rea continua pana la mijlocul saptamanii viitoare. Conform meteorologilor, se vor inregistra ploi in cea mai mare parte a regiunilor, iar la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge.Sambata,…

- Astazi, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, cu exceptia zonei de sud, unde local acestea vor fi in jurul celor specifice datei. Vor fi innorari si va ploua in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si Moldova, local in Muntenia si Dobrogea si izolat in Oltenia.La munte, mai ales…

- Astazi, vremea va fi in continuare frumoasa și deosebit de calda pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult senin exceptand in orele nopții nordul Moldovei și al Carpaților Orientali, unde vor fi innorari și cu totul izolat posibile ploi slabe, trecatoare. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari…

- Cerul va avea innorari temporare și va ploua, mai ales sub forma de aversa, izolat insoțita de descarcari electrice, in Crișana, Maramureș și Transilvania, local in Banat, Moldova și Oltenia și pe arii restranse in rest. Pe alocuri la munte și in nord-vestul teritoriului cantitațile de apa vor depași…

- Aria ploilor se va extinde, astfel ca acestea se vor semnala in jumatatea nord-vestica a teritoriului și izolat in rest. Vor fi precipitatii mixte, spre seara, in Moldova și Transilvania. Cantitațile de apa vor depași pe alocuri 15 l/mp. Temperaturile maxime se vor situa intre 5 si 16 grade.In București,…

- Astazi, vremea se va mentine mai calda decat in mod obișnuit in prima zi a lunii martie. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii relativ restranse ziua in Oltenia, Muntenia si Transilvania. Vantul va avea intensificari pe crestele montane, cu rafale de 70...80 km/h, iar local si cu viteze mai…

- Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi slabe pe arii restranse in Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat in rest, cu o probabilitatea mai mare in Crișana și Maramureș. Trecator, pe crestele montane vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vantul va sufla slab și moderat, pe spații…