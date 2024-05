ANM anunță noi fenomene extreme în România. Vremea se strică din nou Meteorologii de la ANM au emis un cod galben de instabilitate atmosferica valabil pana sambata seara in zonele montane, Crișana și local in Maramureș și Transilvania. ANM a anunțat sambata o avertizare de instabilitate atmosferica, care intra in vigoare la ora 12:00 și este valabila pana la ora 22:00. ”In zonele montane, Crișana și local in Maramureș și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii (viteze de obicei intre 55 și 65 km/h), averse, descarcari electrice și izolat grindina. In intervale scurte de timp, cantitațile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, vremea intra intr-un proces de incalzire. Cu toate acestea, nu vom scapa de ploi. Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor fi prezente in majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, prezentand innorari temporare in Transilvania, Maramures și Moldova. De asemenea, acestea vor fi…

- Astazi, cerul va avea innorari temporare si vor fi perioade cu averse, izolat insotite de descarcari electrice, in Crisana si Maramures, local in Banat si Transilvania si pe arii restranse in rest.Vantul va avea intensificari in majoritatea zonelor, cu viteze in general intre 45...55 km/h, iar in sudul…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru data de 17 mai 2024. Vineri sunt așteptate averse insoțite de fenomene electrice prin Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și prin regiunile montane. In restul regiunilor din Romania va ploua izolat.

- Astazi, vremea va fi in general instabila, iar valorile de temperatura vor marca o scadere astfel incat se vor situa in jurul mediilor multianuale. Cerul va avea innorari și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia și pe arii restranse in rest.Vor fi mai ales averse, in special…

- Astazi, vremea va fi in general instabila, iar valorile de temperatura vor marca o scadere astfel incat se vor situa in jurul mediilor multianuale. Cerul va avea innorari și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia și pe arii restranse in rest.Vor fi mai ales averse, in special…

- Astazi, vremea va fi calda și instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate in Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și pe arii restranse in rest, unde vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și condiții de grindina.In intervale scurte…

- Meteorologii au emis joi, 28 martie, doua alerte cod galben de vant puternic, care vizeza mai multe județe, pana vineri, 29 martie, la ora 10.00. In același timp, ANM anunța ca vantul va continua sa aiba intensificari pana vineri seara, in aproape toata țara, iar in jumatatea de nord a tarii vor fi…

- Cerul va avea innorari temporare și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, in cea mai mare parte a Olteniei și Moldovei și in vestul și nordul Munteniei. La munte, vor fi precipitații mixte. Vor fi mai ales averse, izolat insoțite de descarcari electrice. Vantul va avea intensficari…