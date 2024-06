Stiri pe aceeasi tema

- Cand intra elevii in vacanța de vara. Diferența in funcție de clasa și tipul de invațamant in structura anului școlar In acest an, structura anului școlar difera in funcție de clasa și tipul de invațamant, astfel incat unii dintre elevi vor merge in vacanța mai repede, iar alții mai tarziu fața de data…

- Peste o luna de zile elevii intra in vacanța de vara. Pauza mult așteptata de peste an, nu doar pentru elevi ci și pentru parinți și cadre didactice. Structura anului școlar difera in funcție de clasa și tipul de invațamant, astfel incat unii dintre elevi raman in vacanța mai repede, iar alții mai tarziu…

- Cand iau elevii vacanța de vara. Structura anului școlar difera in funcție de clasa și tipul de invațamant Cand iau elevii vacanța de vara: Structura anului școlar difera in funcție de clasa și tipul de invațamant, astfel incat unii dintre elevi raman in vacanța mai repede, iar alții mai tarziu fața…

- Elevii s au intors miercuri la cursuri dupa vacanta de Paste.Vacanta de vara va incepe vineri, 21 iunie, dupa finalizarea cursurilor.Pentru clasele a XII a zi, a XIII a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie pe 7 iunie 2024, iar pentru clasa a…

- Școala incepe pe 8 mai, dupa vacanța de primavara și dupa sarbatorile de Paște pentru creștinii ortodocși, conform calendarului anului școlar 2023-2024.Cursurile din modulul 5 de școala incep in mijlocul saptamanii, miercuri, 8 mai, și dureaza pana pe 21 iunie 2024. Modulul 5 este cel in care au loc…

- Vacanța de primavara se suprapine, in acest an, doar cu sarbatorile pascale ortodoxe. Elevii care au celebrat paștele catolic nu au avut obligația sa mearga la școala in perioada 29 martie – 2 aprilie.

- Vacanța mobila an scolar 2024-2025 a fost anunțata, intr-o decizie a Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Afla, din randurile de mai jos, cand vor fi elevii din Bucuresti liberi iarna viitoare. A aparut structura an școlar 2024-2025 Structura anului școlar 2024-2025 a fost publicata in…

- Pentru elevii de la filiera tehnologica, modalitatea de organizare a anului școlar 2024-2025 a fost publicata in Monitorul Oficial. The post STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR Planurile de invațamant și organizarea anului școlar 2024- 2025 pentru elevii de la tehnologic first appeared on Informatia Zilei .