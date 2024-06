Hușenii care au terenuri lângă un drum național, avertisment de la DRDP Iași! ATENȚIE… Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași atrage atenția locuitorilor din zona Huși, care dețin terenuri agricole in proximitatea drumurilor naționale, asupra faptului ca, in caz de ploi abundente, aluviunile, crengile sau pietrele, aduse de pe aceste terenuri pe partea carosabila, vor provoca accidente rutiere, proprietarii terenurilor in cauza ar putea fi trași la […] Articolul Hușenii care au terenuri langa un drum național, avertisment de la DRDP Iași! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

