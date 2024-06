Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, vor fi și perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin innorari temporar accentuate, averse și descarcari electrice in zonele de munte, in Maramureș, local in Moldova, Transilvania și Crișana și izolat in celelalte regiuni. Izolat va cadea grindina, iar cantitațile de apa vor…

- Astazi, vremea va fi calda in majoritatea regiunilor si in general instabila dupa-amiaza. Vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului la deal, la munte si pe spatii mici in celelalte regiuni. Vor fi conditii de grindina si cantitati…

- Astazi, vremea va fi calda și instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate in Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și pe arii restranse in rest, unde vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și condiții de grindina.In intervale scurte…

- Astazi, valorile termice vor fi mai ridicate fața de intervalul anterior, astfel ca vremea va deveni calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, insa mai ales dupa-amiaza și seara, instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari, temporar accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari…

- Astazi, vremea va fi predominant frumoasa si in general mai calda decat in mod obisnuit pentru sfarsitul lunii aprilie. Cerul va fi variabil, cu innorari si doar izolat ploi de scurta durata si descarcari electrice la munte. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in sudul Banatului…

- Cerul va avea innorari temporare și va ploua, mai ales sub forma de aversa, izolat insoțita de descarcari electrice, in Crișana, Maramureș și Transilvania, local in Banat, Moldova și Oltenia și pe arii restranse in rest. Pe alocuri la munte și in nord-vestul teritoriului cantitațile de apa vor depași…

- Cerul va avea innorari temporare și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, in cea mai mare parte a Olteniei și Moldovei și in vestul și nordul Munteniei. La munte, vor fi precipitații mixte. Vor fi mai ales averse, izolat insoțite de descarcari electrice. Vantul va avea intensficari…

- Vor fi innorari temporare in vest, centru și nord precum și la munte, unde mai ales seara și noaptea va ploua in Banat, Crișana, Maramureș și izolat in Transilvania și nordul Moldovei. In zona montana inalta, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița și ninsoare. In restul teritoriului, cerul va…