- UPDATE 5: Cele 7 victime ale accidentului care s-a petrecut in aceasta dimineața la doi pași de pensiunea Mira au fost transportați la spitalul din Barlad. Dupa evaluare s-au efectuat examinari radiologice și ecografice. Cel mai tanar dintre pasageri, un minor de 14 ani din Unțești, comuna Bogdanești…

- UPDATE 3: Se pare ca tanarul de 19 ani care și-a pierdut viața in accidentul de la Simila este unicul fiu al unui medic de familie cu domiciliu in municipiul Barlad. Acesta era posesor de permis auto de cateva luni. Astfel, accidentul a avut drept cauza principala lipsa de experiența a șoferului. UPDATE…

- PRO SI CONTRA… Un anunt promovat pe site-ul Primariei Husi face valva prin oras! O companie din Israel, spune anuntul, cauta 100 de muncitori necalificati, care sa fie platiti cu o suma lunara intre 1500 si 3000 de euro, daca trec cu bine de cele 3 luni de proba. Si poate ca, in alte timpuri, […] Articolul…

- NOBILIME…Oficial si regulamentar, astazi judetul Vaslui va asista neputincios la incoronarea noului rege pesedist, Adrian Solomon. Cel mai amuzant este ca nu doar cetatenii sunt neputinciosi, asta se stia oricum, dar neputinta si frustrarea este chiar in randul pesedeilor de vaza care nu-l inghit deloc…

- Padurea este un ecosistem fragil, nu un loc pentru deșeuri. Aceasta este lecția invațata intr-o acțiune impresionanta desfașurata la Ocolul Silvic Livezi din cadrul Direcției Silvice Bacau. Impreuna cu mai mulți voluntari din satele Bașca și Moreni, lucratorii silvici au curațat o groapa de gunoi ilegala,…

- UPDATE 20.05: Batranul de 80 de ani, victima a incendiului de vegetație din propria curte este in stare grava la spital. A fost dus in sala de operații șI acum iI sunt prelucrate plagile arse. “In jurul orei 17,45 se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un pacient de 80 de ani, din Barlad,…

- SINUCIDERE… E durere mare in comuna Zorleni, acolo unde Ionela, o femeie de aproape 27 de ani, și-a pus capat zilelor dupa ce in comuna s-a auzit ca ar fi avut o relație cu șeful ei. Fiul barbatului i-a trimis soțului un video in care se vedea cum cei doi se imbrațisau. Plecat la munca […] Articolul…

- VERIFICARI… Inspectorii de munca vasluieni au demarat o acțiune ampla de verificare și control la firmele care activeaza in domeniul manipularii manuale sau mecanizate a coletelor și corespondeței. Acțiunea are ca scop vizite de control pentru verificarea prevederilor legale in domeniul securitații…