- “JUDEȚEANA”… Viitorul Rebricea o va intalni pe teren propriu pe Phoenix Team Tanacu, iar Sporting Juniorul Vaslui pe FC Unirea Dodești in prima manșa a barajelor pentru menținerea/promovarea in Liga 4. Meciurile se vor disputa duminica, de la ora 10:00, la Rebricea, și de la ora 11:00, la Zapodeni.…

- FINAL… Ultima etapa a play-off-ului din Liga 5 a stabilit cele doua meciuri de la barajul de promovare/retrogradare in Liga 4. Astfel, Viitorul Rebricea va intalni Phoenix Team Tanacu, iar Sporting Juniorul Vaslui se va duela cu Unirea Dodești. In ultima etapa a play-off-ului Ligii 5, Unirea Dodești…

- S-A DECIS… Ultima etapa a campionatului Ligii 4 Vaslui a stabilit ultima echipa retrogradata direct, dar și echipele care vor merge la barajul de menținere/promovare in Liga 4. Victoria Muntenii de Jos și Speranța Dranceni au retrogradat direct, in timp ce Sporting Vaslui și Viitorul Rebricea merg la…

- Fotbalul mic SUCCES… FC Ghergheleu incearca sa readuca fotbalul din comuna Codaesti in Liga 4. In anul 2016, tinerii din satul Ghergheleu si-au propus sa-si faca o echipa de fotbal, din dorinta de a promova fotbalul si in acea parte a judetului. Acum, echipa este foarte aproape de promovarea, in premiera,…

- CEI MAI BUNI… Dupa ce și-a adjudecat titlul in Liga 4, Comstar Vaslui a caștigat și faza județeana a Cupei Romaniei. In finala competiției, desfașurata pe stadionul din Banca, Vasluiul a dispus cu 6-1 (4-0) de FC Vulturești. Comstar Vaslui a pus mana pe inca un trofeu. Echipa patronata de Gabi Haulica…

- OM DE BAZA… Handbalistul Demis Grigoraș a fost convocat de selecționerul George Buricea pentru “dubla” cu Cehia, contand pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor. Manșa tur se va disputa la Baia Mare, pe 8 mai, iar returul, in Cehia, pe 12 mai. Romania nu a mai participat la…

- SPECTACULOS… 4-4, ca la teatru! Meci nebun cu 8 goluri și rasturnari de scor in Liga 4 Vaslui, la duelul dintre CSO Negrești și Viitorul Valeni. La 3-1, gazdele s-au vazut cu sacii in caruța și au lasat-o mai moale, crezand ca meciul e jucat. Valenarii au intors meciul in 10 minute, 4-3, și au […] Articolul…

- ATAT S-A PUTUT… CSM Vaslui a pierdut cu FC Bacau, scor 1-3 (1-1), in ultima etapa a sezonului regulat și a ratat calificarea in play-off-ul Ligii 3, Seria 1. Intr-un alt joc, Rapid Brodoc a fost invinsa, acasa, de CSM Bacau (1-3). Deși CSM-ul are un buget cel puțin dublu fața de Brodoc, cele doua […]…