PETIȚIE… Problemele din traficul de la Huși par aproape imposibil de rezolvat, de vreme ce rar exista o zi in care localnicii sa nu sesizeze diferite situații și inconveniente. De pilda, in ultima perioada, multe sesizari publice au venit din partea conducatorilor auto care circula pe strada Ana Ipatescu, iar cand ajung pe strada Calea […] Articolul VIDEO | Șoferii hușeni, necaz la intersecția cu strada pe care „curg” toate TIR-urile și cisternele care tranziteaza vama Albița apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .