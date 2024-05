Stiri pe aceeasi tema

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa, la noi in tara, maine seara, de reprezentantul Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele Teofil Anastasoaie. La Catedrala Mitropolitana din Iași, Sfanta Lumina va fi adusa de preotul Andrei Zlavog, iar incepand cu ora 21:00 va fi distribuita fiecarei…

- Cand va fi adusa Sfanta Lumina de la Ierusalim. Anunțul facut de Patriarhia Romana Cand va fi adusa Sfanta Lumina de la Ierusalim. Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Lumina Sfanta a Invierii, care se aprinde…

- Saptamana Mare sau a Patimilor a inceput cu Sambata lui Lazar și include sarbatorile religioase: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. Rolul acesteia este de a pregati credinciosii pentru Miracolul Invierii Domnului. In Saptamana Mare, denumita si a Patimilor, ultima din Postul…

- A inceput Saptamana Patimilor: Lunea Mare, ziua in care femeile incep curațenia de Paște. Semnificații, tradiții și obiceiuri A inceput Saptamana Patimilor. Credincioșii au intrat in Saptamana Patimilor. Este Lunea Mare din Saptamana Patimilor lui Iisus Hristos: Saptamana premergatoare Paștilor, Saptamana…

- Duminica Floriilor pica in 2024 pe data de 28 aprilie. Sarbatoarea, cunoscuta sub denumirea de Florii, marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Tot in aceasta zi sunt sarbatoriți cei care poarta…

- Semnificația spirituala și tradiționalaPeștele are o incarcatura simbolica puternica in creștinism, fiind considerat un simbol al lui Hristos. Acest simbolism deriva din acronimul grecesc „ICHTYS”, fiecare litera reprezentand cuvintele "Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mantuitorul". De Florii, consumul…

- Cand pica Floriile in 2024. Tradiții și obiceiuri. Suntem inca in Postul Paștelui, insa cei mai mulți credincioși se gandesc deja la Florii. Cand pica Floriile in 2024 și ce tradiții și obiceiuri sunt respectate odata cu aceasta sarbatoare? Pentru cei are nu știu, in Duminica Floriilor, comunitatea…