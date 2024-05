Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Oradea a menținut, printr-o sentința definitiva data joi, condamnarea la 6 ani de inchisoare aplicata lui Alexandru Buciuman, șoferul acuzat de moartea unui copil pe care l-a lovit in plin, pe o trecere de pietoni de pe Calea Aradului din Oradea.

- Studenți ai facultaților de Drept din Oradea și Alba Iulia au schimbat, pentru o zi, salile de curs cu sala de judecata de la Curtea de Apel Oradea, unde au avut de soluționat un proces de divorț.

- Curtea de Apel Oradea a dat, miercuri, sentința finala in dosarul in care fostul administrator al Comcereal Bihor, Petru Țiț-Andreescu, a fost acuzat de dispariția a 5 milioane de kilograme de grau - rezerva de stat, din silozurile din județ ale companiei, dar și de distrugerea altor aproape 5.000 de…

- Curtea de Apel Oradea a hotarat sa-i restituie unui barbat condamnat pentru evaziune peste 5700 de articole de imbracaminte și incalțaminte second-hand, dar și mai bine de 400 de inele, lanțuri și alte accesorii.

- Santierul Naval Mangalia se confrunta cu o scadere drastica a volumului de munca, iar in lipsa unor masuri concrete exista riscul iminent de intrerupere temporara a activitatii pentru majoritatea angajatilor pentru o perioada indelungata, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Astfel, sindicalistii…

- Un tanar in varsta de 34 de ani, care cultiva canabis in gradina de la Horodniceni, și-a aflat luni pedeapsa finala. Ionuț Alexandru Nimițanu a beneficiat in calea de atac de o reducere a pedepsei. Curtea de Apel Suceava i-a aplicat o pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu executare, fața de 2 ani și 6…