Oana Zavoranu a fost obligata in prima instanța sa-i plateasca Oanei Roman suma de 25.000 de lei cu titlu de daune morale, pentru insulte repetate transmise prin intermediul rețelelor de socializare. Data in judecata, Zavoranu a susținut la proces ca atacurile online la adresa fiicei lui Petre Roman ar intra sub incidența normelor care protejeaza dreptul la libera exprimare sau ar fi un pamflet. Judecatorul a statuat ca normele CEDO sau cele de stilistica literara n-au nicio legatura cu injuratura și badarania.Lecția de comportament online pe care Tribunalul București i-a dat-o Oanei Zavoranu…