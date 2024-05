Poliția de frontieră poloneză a arestat un dezertor din armata rusă Poliția de frontiera poloneza a arestat un dezertor din armata rusa care a trecut ilegal in Polonia din Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, au anunțat miercuri polițiștii de frontiera, potrivit Le Figaro. „Am arestat un dezertor din Rusia. Avea asupra sa actele militare”, a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant a poliției de frontiera, […] The post Poliția de frontiera poloneza a arestat un dezertor din armata rusa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul care prevede ca Poliția și Jandarmeria sa iși poata inființa unitați speciale de filare a populației este discutat, luni, in cadrul comisiilor din Senat. Proiectul PNL, prevede acum ca o parte din resursa umana de la Jandarmeria Romana, Inspectoratul General pentru Imigrari si Politia de Frontiera…

- Kremlinul a afirmat luni ca Rusia va lua masuri pentru a-si „garanta” securitatea, daca Polonia va gazdui arme nucleare pe teritoriul sau, transmite Agerpres. „Militarii vor analiza bine situatia si, in toate cazurile, vor lua toate masurile de retorsiune necesare pentru a ne garanta securitatea”, a…

- Rusia a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de persoane care semneaza contracte pentru a se inrola in forțele armate dupa atacul terorist de luna trecuta asupra unei sali de concerte de langa Moscova, a declarat miercuri Ministerul Apararii, citat de Reuters. Peste 100.000 de persoane au…

- Este alerta in Braila, dupa ce o drona militara s-ar fi prabușit joi seara pe un camp, la aproximativ 15 kilometri de oraș, in Insula Mare a Brailei. Politia si Jandarmeria au izolat zona, iar Armata a inceput o operațiune de cautare. Multe echipe de cautare ale Armatei au fost trimise intr-o zona izolata…

- La nici doua saptamani pana la ridicarea controalelor la frontiera, situația este una de-a dreptul hilara. Deși ni se pun bețe in roate și ni se permite intrarea doar in Air Schengen, autoritațile din Romania, in speța MAI și Poliția de Frontiera, s-au gandit sa aplice controale in spațiul Schengen,…

- Rusia a bruiat, din Kaliningrad, sistemul GPS al aeronavei in care se afla ministrul britanic al Apararii, care se intorcea de la exercițiul NATO din Polonia. Avionul a pierdut semnalul GPS timp de mai mult de jumatate de ora. BREAKING: Russia is believed to have jammed the satellite signal on an RAF…

- Numarul femeilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei este in creștere, au anunțat vineri Forțele de aparare ucrainene. In luna ianuarie a acestui an, 45.587 de femei erau in serviciul armatei ucrainene. Spre comparație, in 2014 acest numar era de 16.500, iar in 2023 de circa 43.400. Din femeile…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni ca Ucraina face parte din Rusia și a exclus discuțiile de pace cu actuala conducere ucraineana. Medvedev a aparut imbracat intr-o ținuta de tip nord-coreean și a ținut un discurs pe fundalul unor harți care arata viziunea Rusiei de distrugere a Ucrainei.…