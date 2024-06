Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Valcea, dupa ce o fata in varsta de 12 ani a disparut. David Petruța Daniela ar fi plecat de acasa, din localitatea Prundeni, și nu s-a mai intors. Tot de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea, iar familia e disperata și incearca sa o gaseasca.

- Sunt clipe grele pentru mama unei tinere, de 23 de ani, care a plecat de acasa, marți dupa-amiaza, iar de atunci nu mai știe nimic de ea. Rebeca Alberta Vasilica a fost vazuta ultima data la locuința familiei, din satul Voia, comuna Crangurile. Femeia a așteptat in zadar ca fiica ei sa se intoarca acasa…

- Ana este disperata și vrea sa-și gaseasca mama disparuta. Femeia e plecat in Italia cand fiica avea doar 6 ani și a revenit in Romania destul de rar. De 14 ani familia nu mai știe nimic de ea și se gandesc la tot ce este mai rau.

- La data de 8 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorei IVAN DIANA MARIA, de 14 ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei…

- ”La data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 00:20, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 7 Daneasa au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul ca fiica sa, PANTAN ROXANA-ANA-MARIA, in data de 7 aprilie a.c., ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau si nu…

- Membrii SPJ Salvamont Maramureș se afla in actiune in M-ții Maramureșului pentru cautarea unui cetațean ucrainean de 38 ani a carui dispariție a fost anunțata de soția acestuia. Barbatul a plecat de acasa in 21 martie și a anunțat ca va suna acasa de indata ce va ajunge in Romania, fapt care nu s-a…

- Un copil in varsta de 12 ani este disparut de mai bine de 24 de ore de la domiciliul sau, din satul Orașeni Deal, comuna Curtești, județul Botoșani, și nu a revenit pana marți dimineața.