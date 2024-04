Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Rapid au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Superligii. Fotbaliștii liderului au sarbatorit alaturi de suporteri. Imaginile au fost surprinse de fotoreporterul GSP prezent pe Arena Naționala. FCSB nu va sarbatori titlul in aceasta runda, dar calculele sunt clare. Formația…

- Mesajul superb postat de Ioana, soția lui Florinel Coman, in ziua in care vedeta lui Gigi Becali a implinit 26 de ani. Frumoasa femeie a facut o postare pe rețelele de socializare, in care a scris frumoasele cuvinte. Florinel Coman a implinit 26 de ani pe 10 aprilie. „Mbappe” are parte de un sezon de…

- Florinel Coman (25 de ani) este exponențial pentru FCSB in actualul sezon al Superligii. Preferatul lui Gigi Becali se afla la cea mai buna stagiune a carierei, iar contribuția sa in lupta pentru titlul de campioana este decisiva. Roș-albaștrii sunt lideri dupa prima etapa disputata in play-off, cu…

- Inaintea partidei Rapid- FCSB, agentul preferat al lui Gigi Becali, Florin Vulturar, anunța ca va veni pe Arena Naționala insoți de mai mulți agenți care reprezentau cluburi din Franța, Danemarca și Turcia, interesați sa vada la treaba unii dintre jucatorii roș-albaștrilor. Șut și Dawa erau in vizorul…

- Criticat dur de Gigi Becali imediat dupa FCSB - Farul 1-1 pentru ca „a pierdut toate mingile”, Luis Phelipe nu e in topul jucatorilor de la FCSB privind baloanele risipite # Brazilianul a inregistrat cifre similare cu cele ale lui Florinel Coman, fotbalistul care l-a inlocuit inca din startul reprizei…

- Omul de afaceri Teia Sponte (64 de ani) a facut senzație cu Bentleyul sau inainte de FCSB – Farul. A venit la Arena Naționala cu bolidul de lux, pe care l-a parcat chiar in fața stadionului. Apropiat al lui Gigi Becali și fost vicepreședinte la echipa roș-albastra, Teia Sponte a venit la meci impreuna…

- FCSB - Farul. Luis Phelipe, extrema de la FCSB, a fost scos la pauza in meciul de pe Arena Naționala. In locul lui a intrat Florinel Coman, care a inceput derby-ul pe banca din cauza unei raceli. „Șeptarul” de la FCSB a contribuit la golul echipei lui la 10 minute de la intrarea pe teren. A centrat…

- Florinel Coman (25 de ani), extrema de la FCSB, nu s-a antrenat cu o zi inainte de meciul cu Farul, dupa cum a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. El incepe pa banca derby-ul de pe Arena Naționala, care se joaca de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro Florinel…