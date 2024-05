Alegerile din România amână proiectul nuclear de la Doicești! Ce spun americanii de la NuScale Continuarea proiectului de construire a unei centrale nucleare in Romania a fost amanata din motive politice, conform declarațiilor șefului companiei americane NuScale. Șeful companiei americane NuScale, dezvoltatorul a reactoarelor modulare mici (SMR), a vorbit despre o intarziere a proiectului de construire a unei centrale nucleare in Romania, la Doicești, sugerand ca aceasta ar fi determinata […] The post Alegerile din Romania amana proiectul nuclear de la Doicești! Ce spun americanii de la NuScale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei aprecieaza sprijinul constant al SUA pentru dezvoltarea capacitaților noastre de generare a energiei nucleare la lansarea proiectului de la Doicești. Evenimentului ”Energie pentru generația urmatoare” a marcat prima vizita oficiala a Excelenței Sale, Kathleen Kavalec, Ambasadoarea…

- Astazi, liderii PNL Nicolae Ciuca, Lucian Bode și Rareș Bogdan au vizitat diaspora romana din Spania. Au avut loc intalniri cu membrii comunitații romanești și preoții romani din Spania. Intr-un an electoral tensionat, mesajul romanilor stabiliți in Spania catre reprezentanții PNL a fost clar: ascensiunea…

- Compania americana NuScale, cea care ar urma ca in parteneriat cu Nuclearelectrica sa construiasca reactoare modulare mici (SMR) in Romania, la Doicești, are costuri mult peste cat caștiga, raportand o pierdere neta de 180,1 milioane dolari in 2023 fața de un venit de doar 11,8 milioane dolari. Reamintim…

- Pentru ca vad ca inca mai sunt (prea mulți) oameni care se declara de-acord cu comasarea alegerilor pentru ca cred ca scopul acesteia este de a „face economie la buget”, ma vad nevoit sa scriu, aici, ca sa ințeleaga oricine, urmatoarele explicații: PSD și mai ales PNL sunt partide de primari. Care,…

- Liberalii si PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare, a anunțat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca. „La europarlamentare am decis sa avem liste comune”, a afirmat Ciuca. Cat despre un eventual risc de sanctiune din partea electoratului liberal, din cauza sustinerii unei liste…

- Inchiderea termocentralei din Doicești a avut consecințe devastatoare pentru localnici și cei 3.000 de oameni care au ramas fara locuri de munca. Acum, insa, soarta regiunii s-ar putea schimba: Romania planuiește sa construiasca șase reactoare nucleare modulare mici (SMR) pe locul fostei termocentrale.…

- Reporterul de la POLITICO a stat de vorba cu primarul din Doicesti, Constantin Stroe, care se afla in functie de 24 de ani si care a vazut ce a insemnat pentru localitate concedierea celor 3.000 de muncitori dupa ce fosta centrala electrica pe carbune si-a inchis activitatea in urma cu zece ani. „A…

- In ultima perioada, Laura Codruța Kovesi pare sa faca pași hotarați in direcția unei posibile candidaturi la alegerile prezidențiale din Romania. Totuși, aceasta evoluție este insoțita de controverse și speculații, iar recentele acțiuni ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au alimentat speculații…