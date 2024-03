Americanii care vor să construiască mini-reactoare la Doicești anunță creșterea pierderilor / NuScale vrea să treacă pe modul economie Compania americana NuScale, cea care ar urma ca in parteneriat cu Nuclearelectrica sa construiasca reactoare modulare mici (SMR) in Romania, la Doicești, are costuri mult peste cat caștiga, raportand o pierdere neta de 180,1 milioane dolari in 2023 fața de un venit de doar 11,8 milioane dolari. Reamintim ca NuScale a inregistrat un eșec uriaș in toamna anului trecut, cand proiectul din Idaho (SUA), de dezvoltare a primelor sale mini-reactoare, a fost anulat pe motiv ca s-a dovedit prea costisitor, mult peste așteptari. Acum, dupa ce a picat proiectul din SUA, Romania este urmatoarea țara pe lista… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

