Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, in pole-position pentru nominalizarea coaliției la Primaria Capitalei (Romania TV) Sebastian Burduja, ministrul Energiei, pare a fi favoritul pentru nominalizareea coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, anunța sursele Romania TV.Potrivit surselor mai sus citate, printre…

- Dupa ce a finanțat, deja, cu 9 milioane de dolari proiectul falimentar NuScale, derulat de o firma privata americana, Nuclearelectrica a fost obligata de Guvern sa mai cotizeze cu inca 22 milioane de dolari, punand in pericol insași existența companiei de stat. Insistența slugarnica a Guvernului de…

- Reporterul de la POLITICO a stat de vorba cu primarul din Doicesti, Constantin Stroe, care se afla in functie de 24 de ani si care a vazut ce a insemnat pentru localitate concedierea celor 3.000 de muncitori dupa ce fosta centrala electrica pe carbune si-a inchis activitatea in urma cu zece ani. „A…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a amendat mai mulți furnizori de energie electrica pentru manipularea pieței energiei. Printre aceste firme se numara și societatea clujeana Nova Power&Gas, o firma care a trecut prin mainile lui Rareș Criste, unul dintre ”baieții deștepți”…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei: „Anul trecut, Romania a pus in funcțiune o capacitate de producție a energiei electrice de aproape 10 ori mai mare decat in 2022. Inca 624MW pentru sistemul energetic național, la care se adauga peste 1000MW la cei care au devenit prosumatori in 2023” In 2023,…

- Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, acuza ca Hidrocentrala de la Tarnita – Lapustesti , un proiect esențial pentru Romania, este „sabotata„ chiar din interiorul Guvernului „Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a promis inca din primele saptamani ale mandatului sau ca proiectul hidrocentralei…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat vineri seara la Digi24, in cadrul emisiunii LIVE, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca Proiectul centralelor nucleare modulare SMR de la Doicești a intrat in faza a doua, adaugand ca ar putea furniza energie in 2027.

- Revenit in țara dupa recenta vizita facuta in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu i-a „dat tema” ministrului Energiei. I-a cerut lui Sebastian Burduja, la inceputul ședinței de Guvern de vineri, 8 decembrie, sa verifice prețurile la gaze. Totul, in contextul in care, a remarcat prim-ministrul, unii…