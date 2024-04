Miza vizitei lui Iohannis în Coreea Președintele Klaus Iohannis va efectua saptamana viitoare o vizita oficiala in Coreea de Sud, in cadrul careia va vizita un complex de producție al companiei locale Doosan Enerbility, parte a grupului omonim, esențial pentru proiectul centralei nucleare cu reactoare modulare mici (SMR) de la Doicești. Doosan Enerbility este unul dintre acționarii semnificativi ai NuScale, dezvoltatorul și proprietarul tehnologiei SMR din SUA, cu care Romania intenționeaza sa construiasca o centrala nucleara de 462 MW pe amplasamentul fostei termocentrale pe carbune de la Doicești. Potrivit rapoartelor americane,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

