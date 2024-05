Proiectul SMR de la Doicești, destinat sa aduca primele mini-reactoare nucleare Nuscale din lume in Romania, a fost suspendat de Ministerul Energiei. Ministerul a refuzat sa aprobe un imprumut de 250 de milioane de euro solicitat de RoPower Nuclear SA. Proiectul SMR de la Doicești, care ar fi putut aduce primele mini-reactoare nucleare Nuscale din […] The post Frații Mureșan incurca proiectul nuclear de la Doicești cu o cerere de imprumut uriaș appeared first on Puterea.ro .