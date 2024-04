Ministerul Energiei s-a abținut de la vot in AGA Nuclearelectica care urma sa decida continuarea proiectului centralei nucleare de la Doicești. Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) companiei Nuclearelectrica a amanat o serie de decizii cruciale legate de proiectul centralei nucleare cu reactoare modulare mici (SMR) de la Doicești. Motivul principal: abținerea de la vot a […] The post Viitor incert pentru proiectul centralei nucleare de la Doicești! Ministerul Energiei s-a abținut appeared first on Puterea.ro .