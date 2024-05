Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Acționarilor a SN Nuclearelectrica, companie de stat, nu a luat decizia de continuare (pentru moment) a proiectului de construire a unei centrale nucleare cu reactoare modulare mici (SMR) pe amplasamentul fostei termocentrale pe carbune de la Doicești. Pentru moment, Ministerul…

- Ministerul Energiei susține sau blocheaza proiectul SMR de la Doicești? „Avem nevoie de o viziune calibrata și integrata asupra proiectului”, au declarat reprezentanții ME dupa ce, in ședința AGOA a Nuclearelectrica, au blocat toate punctele pe care tot ministerul le-a propus. Proiectul reactoarelor…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua saptamana viitoare o vizita oficiala in Coreea de Sud, in cadrul careia va vizita un complex de producție al companiei locale Doosan Enerbility, parte a grupului omonim, esențial pentru proiectul centralei nucleare cu reactoare modulare mici (SMR) de la Doicești.…

- Ministerul Energiei s-a abținut de la vot in AGA Nuclearelectica care urma sa decida continuarea proiectului centralei nucleare de la Doicești. Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) companiei Nuclearelectrica a amanat o serie de decizii cruciale legate de proiectul centralei nucleare cu reactoare…

- Pe fondul semnelor de intrebare din spațiul public, HotNews.ro a intrebat compania Nova Power and Gas cum a ajuns partenerul statului roman in proiectul reactoarelor modulare de la Doicești, cu 50% din acțiuni. Compania spune ca a achiziționat in anul 2021 terenul și activele de la Doicești (o fosta…

- Ministerul Energiei aprecieaza sprijinul constant al SUA pentru dezvoltarea capacitaților noastre de generare a energiei nucleare la lansarea proiectului de la Doicești. Evenimentului ”Energie pentru generația urmatoare” a marcat prima vizita oficiala a Excelenței Sale, Kathleen Kavalec, Ambasadoarea…

- Compania americana NuScale, cea care ar urma ca in parteneriat cu Nuclearelectrica sa construiasca reactoare modulare mici (SMR) in Romania, la Doicești, are costuri mult peste cat caștiga, raportand o pierdere neta de 180,1 milioane dolari in 2023 fața de un venit de doar 11,8 milioane dolari. Reamintim…

- Primul proiect al minireactoarelor nucleare (SMR) americane NuScale ar fi trebuit implementat in Statele Unite, insa acesta a picat, lasand proiectul de la Doicești pe primul loc. Teofil Mureșan, CEO al grupului E-Infra, investitorul privat implicat la Doicești alaturi de Nuclearelectrica, a aratat…