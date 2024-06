România a avut mai puține resurse de energie, în primele patru luni din 2024 Resursele de energie primara ale Romaniei au scazut cu 3,3 la suta, in primele patru luni ale anului, iar cele de energie electrica s-au diminuat cu 1,2 la suta, fața de perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2024. Romania a importat, in primele patru luni din 2024, 4,405 milioane tone de petrol (TEP), in scadere […] The post Romania a avut mai puține resurse de energie, in primele patru luni din 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

