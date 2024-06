Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca ai fredonat „Iți arat ca pot”, „Nu plange, Ana”, „Lupii”, „Arde” sau „De dorul tau” – toate piese care au batut timpul și au ramas semnatura ADDA, sau ai citit povestea pusa in paginile carții „Cele 3 ADDA”, sau poate ai susținut-o in super-producțiile TV „Asia Express” sau „Te cunosc de undeva”,…

- Cu „Solo”, Marej creeaza o poveste despre desparțire și eliberare, in care protagonistul renunța la suferința și iși descopera forța interioara pentru a merge mai departe. Versurile contureaza momentul de confruntare cu trecutul și promisiunea de a imbrațișa libertatea, chiar și cu o unda de regret.…

- Eugenia Nicolae lanseaza Dragoste noua, o melodie plina de optimism și cea de-a patra piesa de pe Lume noua, EP-ul de 5 melodii pe care artista il va lansa in curand. Este o melodie care imbina armonios folclorul romanesc și sound-ul pop, cu un mesaj vibrant, luminos. „Dintre toate compozițiile pe care…

- Piesa ,,Lasa-ma”, realizata in colaborarea dintre David Ciente, Roxen și Damian Draghici, imbina armonios folclorul romanesc cu elemente moderne de muzica electronica. Aceasta reinterpretare contemporana a unei doine tradiționale aduce o noua viața și prospețime unei moșteniri muzicale stravechi. Producția…

- Dayana lanseaza o noua piesa captivanta intitulata ,,Ard”, o balada profunda care exploreaza intensitatea și complexitatea iubirii palpaitoare. Piesa se remarca printr-o serie de imagini lirice vibrante și evocatoare, creand o atmosfera mistica. Muzica imbina elemente de pop cu tonurile calde ale unui…

- Tonight is about me, not about you… Fii gata sa dai volumul la maxim și sa intri pe ringul de dans, pentru ca Holy Molly lanseaza noul sau single electrizant, “Favorite Song”! Aceasta piesa plina de energie este garantata sa dea startul petrecerii cu ritmurile sale molipsitoare și melodiile captivante.…

- Andia lanseaza single-ul mult așteptat de catre fanii acesteia – De la dela – piesa care s-a auzit pentru prima oara la concertul artistei de lansare al EP-ului din noiembrie 2023. Cu un sunet captivant și versuri ce te cuceresc, melodia a ramas adanc intiparita in inimile fanilor. De atunci și pana…

- ,,10 ani lumina” e ca o calatorie cosmica pe ritmurile intense ale unei chitari. Piesa vorbește despre o dragoste sau un vis pierdut in spațiu, ca o nebuloasa ce inca mai stralucește in amintirile noastre. E genul de melodie care te face sa visezi la intalniri pe planete indepartate și la povești de…