România, sluga americanilor. Nuclearelectrica, împinsă spre faliment, de dragul SUA Dupa ce a finanțat, deja, cu 9 milioane de dolari proiectul falimentar NuScale, derulat de o firma privata americana, Nuclearelectrica a fost obligata de Guvern sa mai cotizeze cu inca 22 milioane de dolari, punand in pericol insași existența companiei de stat. Insistența slugarnica a Guvernului de a continua proiectul reactoarelor modulare, abandonat de SUA […] The post Romania, sluga americanilor. Nuclearelectrica, impinsa spre faliment, de dragul SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

