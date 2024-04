Băiat de 18 ani, mort într-un accident la Plenița Un baiat de 18 ani a murit pe loc, vineri noapte, dupa ce mașina in care era pasager s-a rasturnat pe raza localitații doljene Plenița. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat, vineri noapte, la ora 00.07, despre un accident produs pe DJ 561A, intre localitatile Plenița și Unirea. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Bailești care au constatat ca un baiat, de 18 ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 561A, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

