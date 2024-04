Stiri pe aceeasi tema

- In urma dezvaluirilor recente din presa privind achizițiile imobiliare suspecte ale consilierului primarului Ioan Turc, Raul Ciprian Neamți, condamnam vehement practicile corupte care s-au infiltrat in administrația locala. Este inacceptabil ca un consilier al primarului sa profite de funcția sa pentru…

- Prefectul judetului Galati, Claudiu Sorin-Gavril, si-a inaintat, marti, demisia din functia pe care o ocupa de la finele lunii ianuarie 2023, sustinut de Partidul Social Democrat. Decizia prefectului judetului Galati de a demisiona vine ca urmare a desemnarii sale drept candidat la Primaria municipiului…

- Horia Constantinescu mai sta un pic in funcția care l-a consacrat. Dupa ce dimineața a scris pe FB ca trebuie sa renunț la funcția de președinte pentru „a ma putea dedica campaniei și noului proiect“, se pare ca s-a sucit puțin. Știri pe surse anunța ca „Horia Constantinescu revine și spune ca nu a…

- Procuroarea Mariana Cherpec a fost numita membra a Consiliului Superior al Procurorilor, dupa demisia Olesei Virlan. Decizia a fost aprobata in cadrul ședinței de astazi a CSP și urmeaza a fi transmisa procurorului general interimar.

- In cadrul conferinței de presa de ieri, Raul Ciprian Neamți, a recunoscut ca de cand e consilier personal al primarului a cumparat, de la Primaria Bistrița, trei spații situate in centrul istoric al orașului, printr-o firma. Unul dintre spații are o suprafața generoasa, cu vedere spre primarie, chiar…

- AUR solicita demisia "de urgenta" a lui Iulian Dumitrescu din functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova, precum si delimitarea "fara ezitare" atat a PNL, cat si a PSD "de faptele de coruptie" ale unui reprezentant al coalitiei de guvernare. "Solicitam atat PNL, cat si PSD delimitarea…