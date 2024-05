Stiri pe aceeasi tema

- Inima Oanei Lis este incarcata de amintiri dureroase, rememorand drama care i-a marcat viața acum mai mulți ani. Intr-un moment tragic, soția lui Viorel Lis a trecut printr-o incercare cumplita, care a lasat urme adanci in sufletul sau. Ce a martursit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Drama vineri la Mall. Moarte fulgeratoare la o Convenție Internaționala pentru Tatuaj, gazduita de un mall din Timișoara. Un tanar in varsta de 23 de ani a sfarșit intr-un salon, in timp ce i se facea un tatuaj pe picior. Potrivit unor surse, baiatului i s-a facut brusc rau și a leșinat. Aceleași surse…

- Danuț Lupu (57 de ani) a fost eliberat din inchisoare și a facut o serie de dezvaluiri despre viața din penitenciar. Dupa ce a spus ca a stat cu alte 23 de persoane in celula, fostul mijlocaș ofensiv a povestit ce manca in pușcarie. Lupu a povestit ca viața i-ar fi fost imposibila in inchisoare fara…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ana Baniciu a marturisit ca iși dorește sa nasca pe cale naturala. Artista este nerabdatoare sa-și țina bebelușul in brațe pentru prima data. Cantareața este pe ultima suta de metri cu sarcina, iar peste doar doua luni va naște. Iata ce declarații…

- Gabriel Kobylak (22 de ani), portarul lui Radomiak Radom, a inscris cu o degajare de la peste 80 de metri in meciul cu Puszcza, scor 1-1, din runda cu numarul 26 a primei ligi poloneze. Partida dintre Puszcza și Radomiak Radom, doua formații cu emoții in privința retrogradarii din prima liga a Poloniei,…

- In ciuda succesului sau in lupta cu kilogramele in trecut, recenta desparțire de soțul sau, Catalin Dobrescu, pare sa fi pus o povara suplimentara asupra cantareței. Oana Radu a marturisit public ca stresul și problemele personale cu care se confrunta in urma divorțului i-au afectat stilul de viața…

- Au trecut ani buni de cand Emil Mitrache a jucat in „La bloc”. Actorul, cunoscut pentru rolul lui Americanu', spune ca iși aduce cu drag aminte de perioada in care mergea la filmari, chiar daca, de multe ori, oboseala iși spunea cuvantul.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Marius Vizante a marturisit ca iși rasfața soția ori de cate ori are ocazia. Actorul este foarte atent la partenera lui de viața și știe cum sa o mulțumeasca. Iata ce declarații a facut acesta pentru emisiune!