Stiri pe aceeasi tema

- China va sprijini o conferința care va fi recunoscuta atit de Rusia, cit și de Ucraina, cu „participarea egala a tuturor parților”. Informația este prezentata de RBC-Ucraina cu referire la purtatorul de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Chinei, Mao Ning, in timpul unei conferințe de…

- Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga Moscova sa nu mai continue razboiul in Ucraina si de asemenea sa tempereze amenintarile nucleare rusesti venite in contextul acestui razboi, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…

- Uniunea Europeana a ramas in urma Chinei și a Statelor Unite din punct de vedere economic. Industria sa pierde piețe de desfacere, pierde teren in cursa globala de inovare, se prabușește sub concurența straina care beneficiaza de subvenții masive. UE se afla in stagnare de mai bine de un an și jumatate.…

- Razboiul din Ucraina este mai bine sa se incheie prin negocieri decit prin arme. Acest lucru a fost declarat de reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. "Continuarea furnizarii de arme pe cimpul de lupta nu va face decit sa exacerbeze…

- Investitorii au continuat la inceputul acestei saptamani sa-și mareasca expunerea pe aur, inainte ca marile banci centrale sa inceapa procesul de reducere a dobanzilor, odata cu scaderea inflației in principalele economii ale lumii. Metalul galben a atins luni al șaptelea record consecutiv de 2.345,30…

- Rezolutia neobligatorie, propusa de Statele Unite si cosponsorizata de China si alte 121 de natiuni, a durat trei luni pentru a fi negociata si, de asemenea, pledeaza pentru consolidarea politicilor de confidentialitate, au spus oficialii, informand reporterii inainte de adoptarea rezolutiei. ”Navigam…

- Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, a discutat cu diplomații francezi despre razboiul din Ucraina și a precizat ca Beijingul va coopera cu Parisul cu privire la razboiul din Ucraina. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Ministerului…

- Ieri, 7 martie, trimisul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Huei, a vizitat Ucraina. In timpul vizitei, parțile au purtat discuții sincere și amicale. Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Ministerului chinez de Externe. Potrivit Ministerului chinez…