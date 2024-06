Japonia a confirmat vineri prima sa intervenţie pe piaţa valutară din 2022, cu 62 de miliarde de dolari Ministerul a declarat vineri ca Japonia a cheltuit 9,7885 de miliarde de yeni (62,25 miliarde de dolari) pentru interventii valutare efectuate intre 26 aprilie si 29 mai, potrivit unei declaratii traduse de Google. Este prima data cand guvernul japonez a intreprins o astfel de masura pe piata valutara din octombrie 2022, potrivit inregistrarilor ministerului. Cronologia demersului guvernamental coincide cu o revenire brusca a monedei japoneze in ultimele saptamani, dupa ce yenul a scazut la un nivel minim din ultimii 34 de ani, de 160,03 fata de dolarul american, pe 29 aprilie. Ulterior, a revenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

