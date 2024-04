Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Ministerului Energiei spun ca sustin proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni in Romania, ca parte integranta din strategia de dezvoltare si consolidare energetica a Romaniei. Reactia vine dupa acuzatii potrivit carora reprezentantul ministerului s-a abtinut de la vot, miercuri,…

- Ministerul Energiei s-a abținut de la vot in AGA Nuclearelectica care urma sa decida continuarea proiectului centralei nucleare de la Doicești. Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) companiei Nuclearelectrica a amanat o serie de decizii cruciale legate de proiectul centralei nucleare cu reactoare…

- Compania americana NuScale, cea care ar urma ca in parteneriat cu Nuclearelectrica sa construiasca reactoare modulare mici (SMR) in Romania, la Doicești, are costuri mult peste cat caștiga, raportand o pierdere neta de 180,1 milioane dolari in 2023 fața de un venit de doar 11,8 milioane dolari. Reamintim…

- Republica Moldova și Romania vor avea o noua linie de interconexiune energetica. Pe 13 martie, la Chișinau a fost semnat Acordul de Imprumut cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrica intre Republica Moldova…

- ”SN Nuclearelectrica SA anunta ca in dupa-amiaza zilei de 6 februarie 2024, un compresor de aer de serviciu, din partea clasica (nu cea nucleara) a Unitatii 2 CNE Cernavoda a declansat si a degajat fum (fara foc), fara impact asupra securitatii nucleare si personalului Unitatii 2 CNE Cernavoda. In…

- Avioanele TAROM vor mai zbura in capitala Angliei doar pana in vara, iar compania aeriana Virgin Atlantic va prelua sloturile de zbor de pe aeroportul Heathrow in schimbul a 22 de milioane de lire sterline, a relatat Economica.net. Decizia a fost aprobata de Adunarea Generala a Acționarilor companiei…

- Fostul premier Dacian Cioloș afirma ca principalul vinovat pentru o infrangere la tribunal in procesul intentant de Gabriel Resources pentru blocarea exploatarii de la Roșia Montana este Victor Ponta intrucat in mandatul lui de prim-ministru a fost semnatate actele de concesiune, potrivit unui comunicat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat dupa sedinta de Guvern memorandumul aprobat de Executiv, menit sa realizeze serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bucuresti. ”Este o problem care treneaza. De cel putin 10, 15 ani s-a vorbit despre integrarea…