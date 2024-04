Stiri pe aceeasi tema

- „Corupția in Moldova este ca un cancer, de care trebuie de scapat prin intervenție chirurgicala”. Astfel a comentat președintele Partidului Nostru, Renato Usatii, raportul de țara al Departamentul de Stat al SUA, in care se menționeaza despre corupția endemica din Republica Moldova.

- Fostul președinte al Romaniei, Emil Constantinescu, de vorba cu ziarista Europei Libere Romania Anca Gradinaru - Fostul președinte al Romaniei, Emil Constantinescu a declarat ca R. Moldova este libera in prezent grație Ucrainei, dar amenințarea rusa persista, și a rememorat amintirile din al Doilea…

- Majoritatea experților și a consultanților internaționali, care vin in Republica Moldova, au eșuat in propriile lor țari sau au probleme de integritate. O astfel de opinie a exprimat liderul Partidului Nostru, Renato Usatii. Declarația a fost facuta in contextul in care președintele Comisiei Pre-Vetting,…

- Show-ul recent cu mascați la Aeroport, intr-un dosar in care sunt vizați unii vameși marunți, este praf in ochi pentru a mima lupta cu corupția. Declarația a fost facuta de liderul Partidului Nostru, Renato Usatii. {{739613}}"Vedem des rețineri ale polițiștilor, vameșilor, medicilor, funcționarilor…

- „Am fost informați ca ședința programata pentru 29 martie, la care urma sa fie adoptata hotarirea privind reducerea retroactiva a tarifelor la gaze, nu va avea loc." "Motivul aminarii – judecatorul este in concediu medical pina pe 2 aprilie”. Este declarația emisa de liderul „Partidului Nostru”, Renato…

- Forța politica de opoziție din Republica Moldova "Partidul Nostru" a creat un grup de inițiativa pentru strangerea de semnaturi cu scopul organizarii unui referendum privind alegerile parlamentare anticipate, relateaza TASS preluat de stiripesurse.md "A fost creat un grup de inițiativa pentru strangerea…

- De la inceputul anului, peste 250 de milioane de lei au fost alocați de Agenția de Intervenție și Plați in Agricultura pentru fermierii din Republica Moldova. Banii sint deja debursați pe conturile solicitanților de subvenții de catre AIPA. Astfel, in primele doua luni in conturile beneficiarilor de…

- Moldovenii au inceput sa primeasca mai puțini bani de la rudele care lucreaza in Rusia. Potrivit ultimelor date publicate de Banca Naționala a Republicii Moldova, in 2023 scaderea a fost de aproape 70%. Dupa cum a afirmat Viaceslav Ionița, economist la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale…