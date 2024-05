Gorj: Proiecte în valoare de peste 495 milioane de euro, depuse în cadrul apelului pentru IMM-uri din PTJ Programul Tranziție Justa 2021-2027 (PTJ) continua sa demonstreze impactul sau semnificativ asupra dezvoltarii economice sustenabile și a diversificarii antreprenoriale. Apelul de proiecte „Imbunatațirea competitivitații și a inovarii in microintreprinderi și IMM-uri”, lansat pe 20 decembrie 2023, in Programul Tranziție Justa 2021-2027 (PTJ), a inregistrat la nivelul Județului Gorj o acoperire de 167%, la inchiderea sa, pe 20 mai 2024, cu un total de 157 proiecte depuse. In cadrul PTJ, Județul Gorj beneficiaza de o alocare financiara de peste 537 milioane euro destinata diversificarii economice.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

