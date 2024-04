Cutremur cu magnitudinea 6,5 în largul insulei Java din Indonezia Cutremurul, evaluat de Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) la o magnitudine de 6,1, a fost resimtit pana in capitala Jakarta, unde au fost evacuate cladiri, si in apropierea orasului Bandung, relateaza AFP preluat de Agerpres.Nu a fost declansata nicio avertizare de tsunami, potrivit agentiei indoneziene de geofizica. USGS a localizat cutremurul la o adancime de 68,3 kilometri. Un nou cutremur de magnitudine mare in Taiwan. Localnicii sunt disperați, dupa ce insula a fost zguduita de peste 1000 de seisme in ultima luna Indonezia inregistreaza o activitate seismica si vulcanica… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 pe scara Richter a avut loc sambata in largul coastei insulei indoneziene Java, a anuntat Agentia indoneziana pentru meteo, clima si geofizica (BMKG), relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc sambata dimineata (ora locala) in Taiwan, fara sa declanseze o alerta de tsunami pe insula, care a fost zguduita luni si marti de numeroase seisme, relateaza agenția France-Presse, preluata de news.ro.Cutremurul s-a produs in apropierea zonei de coasta, sambata,…

- Cutremurul s-a produs in apropierea zonei de coasta la 02:21 (18:21 GMT vineri), la o adancime de 24,9 km, si a declansat alarme pe telefoanele mobile in capitala Taipei.Taiwanul a fost lovit de peste 1.000 de replici dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 care s-a produs in Hualien la inceputul acestei…

- Un seism submarin care a avut magnitudinea 6, potrivit Agentiei meteorologice japoneze (JMA), s-a produs joi in largul coastelor prefecturii Fukushima, in nord-estul Japoniei, fara sa declanseze insa o alerta de tsunami, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Presa locala nu a semnalat victime si pagube…

- update Numarul victimelor a ajuns la 9 morți, 821 raniți și 127 de persoane blocate. Dezastrul a fost cel mai grav in Hualien. Mai multe pietre și bolovani au cazut pe o autostrada și au lovit vehicule, provocand victime. Mai multe cladiri s-au inclinat considerabil. Poliția și pompierii fac tot posibilul…

- Cutremur uriaș a lovit Taiwan: Valurile de tsunami au lovit coastele din intreaga regiune dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,4 a prabușit cladiri și a declanșat alunecari de teren care au zdrobit mai multe persoane. Cel puțin șapte persoane au murit și aproape 60 au fost ranite in urma unui puternic…

- Epicentrul cutremurului, care a avut loc la orele 16.16 GMT, a fost localizat in largul coastei de sud a insulei Macquarie, la o adancime de 10 kilometri, a precizat USGS, relateaza AFP preluat de Agerpres.Cu o suprafata de 128 de kilometri patrati, insula Macquarie, care apartine Australiei, se afla…

- Epicentrul cutremurului, care a avut loc la orele 16.16 GMT, a fost localizat in largul coastei de sud a insulei Macquarie, la o adancime de 10 kilometri, a precizat USGS, relateaza AFP preluat de Agerpres.Cu o suprafata de 128 de kilometri patrati, insula Macquarie, care apartine Australiei, se afla…