- CAMPANIE… Pentru ITM Vaslui, luna aprilie a debutat cu o Campanie Naționala pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sanatate in munca…

- Inspectorii de munca buzoieni au aplicat in luna martie amenzi de peste 150.000 de lei, din care 120.000 lei pentru incadrarea in munca a unor persoane fara forme legale, iar un angajator a fost sanctionat pentru ca ar fi impiedicat autoritatile sa desfasoare un control. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau a raportat o intensa activitate in cursul lunii martie 2024, marcata de controale amanunțite și sancțiuni in conformitate cu legislația muncii. In total, 234 de angajatori au fost supuși verificarilor, iar rezultatele au condus la aplicarea a 47 de amenzi in valoare…

- CONTROALE… Și in luna martie, inspectorii de munca și-au continuat controalele la angajatorii din județul Vaslui. In urma verificarilor efectuate, au fost aplicate zeci de sancțuni. Astfel, in domeniul relațiilor de munca au fost aplicate amenzi in valoare totala de 354.000 de lei și au fost descoperite…

- CA LA NOI… S-au grabit sa implementeze un sistem cu grave probleme de funcționare, in ciuda avertismentelor primite din partea comercianților, iar acum, cand acest sistem iși arata limitele, se pregatesc sa arunce castanele fierbinți tot in brațele comercianților. Vorbim de reprezentanții Ministerului…

- VERIFICARI… Inspectorii de munca vasluieni au demarat o acțiune ampla de verificare și control la firmele care activeaza in domeniul manipularii manuale sau mecanizate a coletelor și corespondeței. Acțiunea are ca scop vizite de control pentru verificarea prevederilor legale in domeniul securitații…

- Echipa de control a inspectat un total de 219 angajatori, aplicand 48 amenzi in valoare totala de 413.800 lei. Inspectorii de munca s-au concentrat asupra relațiilor de munca, verificand 118 angajatori unde activau 7855 de salariați. Ca rezultat, au fost aplicate 45 sancțiuni contravenționale, constand…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 241 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria – 5 locuri de munca pentru: tehnician productie; Belgia – 15 loc de munca pentru: dulgher/tamplar/inginer (manager asamblari.manager echipa);muncitor necalificat…