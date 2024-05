Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Eveniment plin de emoție la Avrameni! Festivalul de pricesne „Patimile și Invierea Domnului” a ajuns la ediția a VI-a In a treia duminica dupa Paști, la Biserica Sfantul Dumitru din parohia Avrameni, in cadrul Cercului Pastoral ”Sf.Mc. Efrem cel Nou”, protopopiatul Saveni, s-a desfașurat Festivalul…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost fotografiați impreuna pentru prima data dupa 47 de zile de cand nu au mai fost vazuți impreuna. Recent s-a zvonit ca cei doi se afla la un pas de divorț, iar actorul s-ar fi mutat deja.Cuplul a fost fotografiat cand a ieșit in Los Angeles joi, 16 mai, dupa ce intrebarile…

- Dupa mai puțin de doi ani de casnicie, Jennifer Lopez și Ben Affleck se indreapta spre desparțire, intrucat „nu au reușit sa faca lucrurile sa funcționeze intre ei”, a dezvaluit o sursa apropiata pentru In Touch, scrie protv.ro .

- Ben Affleck și Jennifer Lopez au probleme in casnicie, susține o persoana din interior. Cei doi locuiesc in case separate. Cu toate acestea, verighetele sunt la locul lor. „Jen și Ben au probleme in casnicia lor”, spune in exclusivitate pentru Us Weekly o persoana din interior despre Lopez, 54 de ani,…

- Este vestea momentului in showbiz! Un celebru cuplu ar fi la un pas de divorț dupa doar doi anu de casatorie. Este vorba despre Jennifer Lopez și Ben Affleck, care ar fi la un pas sa se desparta dupa ce au devenit soț și soție in luna iulie a anului 2022.

- Redactorul șef al grupului media Rossiya Segodnya și al canalului de televiziune RT, Margarita Simonian, a facut o fotografie cu șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, in Marele Palat al Kremlinului, in timpul investirii președintelui rus Vladimir Putin. Imaginea, postata pe rețelele sociale rusești de cea…

- Chipset-ul Dimensity 9300 de la MediaTek este unul complet neobișnuit, fiind echipat doar cu nuclee de performanța, fara unele eficiente. Se pare insa ca producatorul vivo, principalul partener MediaTek pentru procesoare high-end, este foarte mulțumit de aceste cipuri și planuiește deja sa foloseasca…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck au dezvaluit motivul pentru care și-au anulat nunta in 2003 Continue reading Jennifer Lopez și Ben Affleck au dezvaluit motivul pentru care și-au anulat nunta in 2003 at Tabu.