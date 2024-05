IPJ Ialomita:Saptamana prevenirii criminalitatii se desfasoara in perioada 20-24 mai 2024

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Recomandari pentru zeci de elevi din Alba, in ”Saptamana prevenirii criminalitații”. Ce au aflat de la polițiști Zeci de elevi din Alba au aflat luni, de la polițiști, cum sa aiba un comportament preventiv, pentru a fi in siguranța, in orice imprejurare. Activitațile au fost organizate de Poliția…

- Nr. 127 din 20 mai 2024 "Saptamana prevenirii criminalitatii" In perioada 20 ndash; 24 mai a.c., se desfasoara evenimentul "Saptamana prevenirii criminalitatii", organizat la nivel national de Politia Romana. "Saptamana prevenirii criminalitatii" implica organizarea unor activitati preventive, obiectivele…

- ”Curtea de Conturi recomanda conducerii Portului Constanta sa intreprinda demersuri pentru cresterea cotei de piata a Portului la nivel regional, indeosebi pe segmentul marfurilor containerizate, inclusiv pentru cresterea competitivitatii serviciilor oferite comparativ cu porturile regionale concurente.…

- Nr. din 11 aprilie 2024 PERCHEZITII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU ILEGALITATI IN DOMENIUL DESEURILOR La aceasta ora, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Buzau, impreuna cu politisti din toate structurile Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea unui procuror…

- BULETIN INFORMATIV NR. 54224 de evenimente gestionate de catre pompierii ieseni in perioada 05 ndash; 07.04.2024 In perioada 05 ndash; 07 aprilie a.c., pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihail Sturdza" al Judetului Iasi au gestionat 224 de evenimente, dintre care…

- La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Avram Iancu” Alba de desfașoara, in aceasta perioada, o noua editie a campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!” In cadrul Jandarmeriei Alba aceasta campanie a debutat pe data de 22 martie și va continua pana pe data de 15 mai. Pana la aceasta data,…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Basarab I”, au organizat o activitate informativ-preventiva adresata personalului din cadrul unitații administrativ teritoriale din localitatea…

- In perioada 2 4 martie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 130 misiuni, cele mai multe dintre ele ndash;112, fiind pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital a persoanelor cu afectiuni medicale.Potrivit…