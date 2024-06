Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta care prevede ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) poate initia si desfasura proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica exclusiv in scopul realizarii de proiecte de construire, modernizare, extindere si reconversie…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul Societatii Carfil SA, subsidiara a companiei nationale Romarm SA, va semna, vineri 24 mai, un acord strategic de cooperare industriala cu producatorul american de drone militare si civile – Periscope Aviation, la Black Sea Defense…

- Societatea Nationala a Sarii a decis sistarea activitatii de productie si de vizitare in Salina Praid, in vederea protejarii si a sigurantei personalului si vizitatorilor. Masura va ramane in vigoare pana la rezolvarea situatiei create de infiltratiile recente la Salina Praid, a anunțat Ministerul Economiei,…

- Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Constanta va invita in luna mai la Targul Intreprinderilor Mici si Mijlocii ndash; HORECA editia 2024 ndash; Constanta.Evenimentul este organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, prin Agentia Teritoriala pentru Intreprinderi Mici…

- REȘIȚA – Asta prevede contractul de colaborare semnat, azi, intre „fabrica de tunuri“ și Torman SRL, subsidiara din Romania a unei societați din Marea Britanie! In prezentarea facuta demersurilor de repornire a activitații Arsenal SA, secretarul de stat in Ministerul Economiei Antreprenoriatului și…

- Intre 14-17 martie, Maramureșul a fost prezent cu reprezentanți ai CJ, OMD și cu artistul Daniel Leș la Salon Mondial du Tourisme din Paris, Franța, țara care face parte din cele 7 piețe de turism strategice pentru turismul romanesc. Au fost prezente 400 destinații din intreaga lume. ”Standul Romaniei,…

- Compania Lido SA, deținuta in proporție de circa 42% de catre stat prin Ministerul Economiei, Turismului și Antreprenoriatului, a fost declarata falimentara de catre Tribunalul București, dupa un proces de insolvența controversat și contestat inca de la pronunțarea sa din 2021 de catre principalii acționari.…

- Potrivit raportului aferent anului 2022, rezultatul net s-a ridicat la 33 de milioane de euro, cu 43% mai mult de la 23 de milioane de euro in 2021. ”In anul 2023, Alpha Bank Romania a continuat sa se adapteze provocarilor si schimbarilor aparute in mediul macroeconomic. Portofoliul de credite al Alpha…