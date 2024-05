Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 100 de persoane au suferit toxiinfecții alimentare dupa ce au mancat preparatele servite la o nunta din Mexic. Imagini cutremuratoare, cu oameni agonizand, au fost postate pe TikTok, insa clipurile au fost eliminate de pe rețeaua sociala. Aproximativ 80 de persoane erau intr-o stare atat de…

- Cel puțin cinci oameni au murit și 33 au fost raniți in China, dupa ce o tornada a facut ravagii, in apropiere de Hong Kong. Cerul s-a intunecat brusc in toiul zilei, o vijelie puternica a pornit, iar rafalele violente au inceput sa smulga acoperișuri. Tornada a lovit cu rafale de peste 250 de kilometri…

- SUPARARI… Conducerea PSD Vaslui a stabilit ordinea de pe listele de consilieri locali pentru alegerile din 9 iunie. O ordine care lasa loc multor discuții, mai ales ca “lupii” tineri din partid, care in mandatul trecut au urlat din toți rarunchii la adversarii politici, vor trebui sa traga tare pentru…

- HOTARAȚI… Dupa Consiliul Județean Vaslui, Primaria Barlad și Primaria Vaslui, joi a venit randul ca Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) sa iși lanseze candidații și pentru Primaria Huși și Consiliul Local Huși. O echipa redutabila, care va fi condusa de avocatul Catalin Țocu și in componența…

- DIFERENȚE… Județul Vaslui prezinta un interes insemnat pentru conducerea centrala a Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), care va da vasluienilor șansa sa-și trimita propriul lor europarlamentar la Bruxelles. Este vorba despre Laura Gherasim, coordonatoarea AUR pe județul Vaslui, care va…

- SINCER… Candidații spun lucruri trasnite, mai ales in campania electorala. In disperarea lor de a caștiga alegerile, aceștia abordeaza tot felul de subiecte, chiar daca expertiza in domeniu le lipsește cu desavarșire. In aceasta nota, candidatul AUR la Primaria Vaslui, Ionel Sandu, și-a propus, zilele…

- Exceptandu-l pe eternul Jan Ciupilan, vasluienii vor putea alege in acest an garda noua, oameni educați in democrație, oameni care, teoretic, ar trebui sa vina cu un suflu nou, o viziune moderna, o chestiune profunda cu care sa entuziasmeze electoratul. Doar ca ce vedem deocamdata e… nimic. Aceleași…

- NEATENȚI… Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in fața Centrului de afaceri situat la ieșirea din municipiul Vaslui, catre Barlad. Vinovat de producerea accidentului a fost un șofer neatent care nu a acordat prioritate la ieșirea din varianta, in șoseaua principala. Din fericire, in urma accidentului,…