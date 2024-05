Taiwan, lovit de un cutremur Taiwan a fost lovit de un cutremur cu magnitudine de 5.4, potrivit Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 25 kilometri. Conform Centrului chinez pentru monitorizarea seismelor, luni dimineata s-au produs doua seisme cu magnitudinea de peste 5 in provincia Hualien, potrivit Agerpres. Primul a avut magnitudinea 5,3 si s-a produs in mare la […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

