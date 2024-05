Stiri pe aceeasi tema

- CINSTE… Vasluiul se mandreste! Anul acesta va gazdui Olimpiada Nationala de Matematica, a 74-a editie, in perioada 9-12 mai, pentru clasele a V-a si a VI-a. Tot mai mulți elevi vasluieni au facut cinste orașului nostru, prin participarea la faze naționale și internaționale ale unor olimpiade și concursuri…

- Petrolul, o resursa cunoscuta inca din antichitate, a reprezentat o bogație esențiala pentru dezvoltarea societații umane. Cu toate acestea, evoluția și necesitațile crescande ale societații au condus la o explozie in utilizarea petrolului, mai ales in prima jumatate a secolului al XIX-lea. La inceputurile…

- PREMII… Elevii vasluieni, care au reprezentat judetul la Olimpiada Nationala de Matematica, au obtinut rezultate deosebite: o medalie de argint, trei medalii de bronz si cinci mentiuni de onoare, acordate de Societatea de Stiinte Matematice din Romania. Cel mai bun punctaj a fost obtinut de Mihnea Pascaru…

- LA LOT… Vasluiencele Lorena Ostase și Ana Ciolan au primit o noua convocare la naționala feminina de handbal Romaniei. “Tricolorele” au fost convocate pentru meciurile cu Bosnia-Herțegovina, Grecia și Franța. Romania va intalni astazi, in deplasare, Bosnia-Herțegovina, iar pe 7 aprilie, la Buzau, va…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de noua elevi la Olimpiada Nationala de Geografie. Cinci dintre ei sunt din Barlad, mai exact de la Colegiul National „Gh. Rosca Codreanu”, doi din Vaslui, de la Liceul „Mihail Kogalniceanu” si un elev de la Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Husi. Printre…

- REZULTATE… Judetul Vaslui a mai primit sase locuri la Olimpiada Nationala de Fizica, datorita rezultatelor foarte bune obtinute de elevi. Acestea au fost adjudecate de Karla Nedelcu de la Scoala Gimnaziala „George Tutoveanu” Barlad, Dumitru-Radu Corozel si Stefan Motea, ambii de la Colegiul National…

- APRECIAT… Romania are zece reprezentanți in topul celor mai influenți o suta de europarlamentari, conform unui studiu realizat de eurmatrix.eu , iar cea mai inalta poziție in acest clasament ii revine vasluianului Dragos Tudorache (ex-USR), fost ministru de Interne. Nascut in Vaslui, Dragoș Tudorache…

- Rușii au atacat cu drone in timpul nopții porturile de la Ismail și Reni, in apropierea graniței dintre Ucraina și Romania, a anunțat Ministerul Apararii Naționale. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit in timpul nopții trei mesaje RO-Alert in care erau anunțați ca este posibil sa cada obiecte din…