Prin intermediul Rheinmetall Landsysteme GmbH, grupul va controla acum 72,5% din compania romaneasca, care va opera sub numele de Rheinmetall Automecanica SRL. Rheinmetall anunța preluarea unei participații majoritare de 72,5% in producatorul roman de vehicule militare Automecanica Mediaș. Acordul contractual, care inca trebuie sa fie aprobat de autoritațile guvernamentale relevante, reprezinta o extindere semnificativa a prezenței Rheinmetall in Romania și in Europa Centrala. Prin intermediul Rheinmetall Landsysteme GmbH, grupul va controla acum 72,5% din compania romaneasca, care va opera sub…