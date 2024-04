Propunerile M. Sănătăţii. Acces la servicii medicale şi alocaţii de hrană pentru persoanele neasigurate Un proiect de Ordonanța de Urgența propus pentru consultare de catre Ministerul Sanatații vizeaza facilitarea accesului la servicii medicale și contraceptive pentru persoanele neasigurate medical și acordarea unei alocații pentru hrana. Conform acestui proiect, persoanele care nu sunt asigurate medical ar beneficia de un pachet minim de servicii medicale, inclusiv prescrierea și furnizarea de contraceptive hormonale, alaturi de o alocație pentru hrana. De asemenea, proiectul prevede ca aceste persoane vor avea acces la activitați de fizioterapie in conformitate cu recomandarile medicale, fie cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

