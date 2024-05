Stiri pe aceeasi tema

- Emilian Crețu face noi dezvaluiri despre familia sa. Actorul a marturisit, in cadrul emisiunii „ Acasa ”, ca iși dorește foarte mult ca sora sa mai mare Maria, stabilita in Italia, sa revina cu familia in Republica Moldova și ca va face tot posibilul ca acest lucru sa se intample.

- Viorel a aflat in urma cu zece ani ca fiul lui a murit. La atația ani distanța, Petre crede in continuare ca Viorel a pațit ceva și ca, de fapt, ar fi fost ucis. Barbatul era șofer pe TIR, iar in timpul ultimei curse din Italia pana in Franța ar fi fost urmarit de o mașina.

- Artistul Ini nu mai știe nimic de familia sa. Soția lui a decis sa plece in Anglia și nu a mai vrut sa se intoarca in țara, apoi l-au urmat și cei doi copii. Barbatul in varsta de 70 de ani iși dorește sa-i revada dupa atația ani.

- Maria vrea sa afle la doi ani distanța ce s-a intamplat cu soțul ei, care lucra pe un șantier din Craiova. Femeia era plecata la munca in strainatate, atunci cand a aflat ca Marin a murit. Femeia crede ca exista detalii pe care nu le știe despre cum a sfarșit soțul ei.

- Ana este disperata și vrea sa-și gaseasca mama disparuta. Femeia e plecat in Italia cand fiica avea doar 6 ani și a revenit in Romania destul de rar. De 14 ani familia nu mai știe nimic de ea și se gandesc la tot ce este mai rau.

- O familie de romani a avut parte de un sfarșit tragic in Italia! Cine este mama care a murit in incendiul devastator. Femeia s-a stins din viața alaturi de cei trei copii ai sai, gemeni de doi ani, dar și o fetița de 6 ani. Apropiații sunt devastați de durere in aceste momente. Nimeni nu se aștepta…

- Ionuț Sugacevschi e printre cei 50 de concurenți care participa la „Insula de 1 milion”, emisiunea care incepe sambata, 16 martie, la Kanal D. In trecut, el a concurat și la „Exatlon”. Pe 16 martie, la ora 21:00, la Kanal D are loc premiera reality-ului de aventura „Insula de 1 milion". Competiția,…

- O romanca traiește o poveste de viața demna de scenariul unui film! Tanara și-a intalnit mama biologica dupa 25 de ani de existența, timp in care a fost adoptata de o familie din Italia. Romanca a avut de parcurs un drum lung pana a reușit sa iși reinalneasca mama! Iata ce s-a intamplat!