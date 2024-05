Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a realizat deja doua transferuri, s-a ințeles cu David Kiki (30 de ani, fundaș stanga) și Daniel Popa (28 de ani, atacant). Primul a venit liber, al doilea a fost luat de la U Cluj pentru o suma de bani. In plus, la echipa roș-albastra revin Alexandru Musi și Malcom Edjouma, care au fost imprumutați…

- FCSB cauta sa transfere urgent un atacant, iar Gigi Becali vrea sa-și faca pofta personala, sa-l aduca pe Daniel Popa (28 de ani), varful lui U Cluj. Fostul atacant, luat peste picior de fanii „cainilor”, relansat la Chindia și in Ardeal Campioana a incheiat sezonul cu trei infrangeri consecutive in…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dat detalii despre campania de transferuri pregatita la echipa roș-albastra. Spune ca fundașul stanga David Kiki (30 de ani, Benin) e la un pas sa semneze, dupa ce a facut vizita medicala. Și crede ca-l va aduce pe Alexandru Chipciu. Iar transferul lui Louis Munteanu pare…

- S-a aflat ce salariu va avea la FCSB primul jucator transferat de Gigi Becali, pentru preliminariile Champions League. David Kiki a semnat cu campioana, formatie care a inceput deja asaltul pe piata transferurilor. Gigi Becali a anuntat, inca de duminica, dupa infrangerea cu Rapid, ca s-a inteles cu…

- Fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu (55 de ani) il considera pe Louis Munteanu (21) a fi „cel mai bun atacant” din Superliga și este convins ca varful imprumutat la Farul dorește sa revina la echipa de care aparține, Fiorentina. Louis Munteanu, atacant cu 12 goluri și 5 pase decisive in acest sezon…

- Andrea Compagno (28 de ani), atacantul plecat de la FCSB la TJ Jinmen Tiger, a analizat lista de transferuri a lui Gigi Becali. Compagno a plecat in iarna de la FCSB in China, acolo unde a marcat 5 goluri in primele 7 meciuri de campionat. A ramas cu ochii pe Superliga și e la curent cu atacanții doriți…

- Victor Pițurca (67 de ani) s-a declarat in interviul-eveniment de la Euro GSP „75% convins” ca Louis Munteanu (21) ar fi tras rapid pe linie moarta la FCSB, in cazul in care atacantul Fiorentinei ar ajunge la noua campioana a Romaniei. Piesa de baza in echipa cu care Farul a devenit campioana in 2023,…

- Gigi Becali a vorbit din nou despre aducerea lui Philip Otele (24 de ani) și Louis Munteanu (21 de ani) la FCSB. Patronul liderului din Superliga anunțase dupa victoria impotriva Universitații Craiova, scor 2-0, ca va face o campanie de achiziții cu adevarat spectaculoasa in speranța ca FCSB se va califica…